В Луганске более 400 боевиков атакуют базу пограничников, снайперы стреляют из окон домов
Сегодня, 2 июня, в Луганске боевики напали на пограничный отряд.
Около 00.30 до управления Луганского ПО подъехало около 100 вооруженных человек, которые рассредоточились по периметру отряда. Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4 часов и продлилась около 40 минут, передает ГПСУ.
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Пограничники ее успешно отбили. Передислоцировавшись, нападавшие снова начали атаковать. На этот раз с позиций, оборудованных в окнах многоэтажки, по пограничникам вели прицельный огонь снайперы.
Вторая и третья волны атаки были отбиты. На территории отряда возникли очаговые пожары. Среди пограничников есть раненые.
Террористы продолжают стягивать силы и вооружение в управление отряда.
По состоянию на 7.00 их уже около 400 человек. На вооружении террористов замечены минометы и ДШК. По имеющейся информации, террористы заблокировали жильцов в доме, что находится рядом с частью, и ведут огонь из окон квартир мирных жителей, что делает невозможным для пограничников ведение прицельного огня.
К сожалению, помощь от Вооруженных сил и других правоохранительных органов отсутствует.