Истребитель не смог вести огонь по террористам, которые прячутся в жилом квартале на Луганщине

В рамках взаимодействия на помощь пограничникам в Луганской области был выслан истребитель, однако вести прицельный точечный огонь в городе он не смог, сообщает Остров.

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Как сообщал УНИАН, около 00.30 к управлению Луганского пограничного отряда подъехало около 100 вооруженных лиц, которые рассредоточились по периметру отряда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4:00 и длилась около 40 минут. Пограничники ее успешно отбили. Передислоцировавшись, нападающие возобновили атаку. На этот раз с позиций, оборудованных в окнах многоэтажки, по пограничникам прицельный огонь вели снайпера. Вторая и третья волны атаки также были отбиты.

Среди пограничников есть раненые. Общее количество нападавших составляет более 200 человек. Пограничники проинформировали взаимодействующие подразделения и силы АТО.