Госпогранслужба назвала самые проблемные погранотделы Луганской области

Об этом сообщил начальник Луганского пограничного отряда полковник Сергей Дейнеко.

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По его словам, «проблемы в той или иной мере есть по всей линии госграницы. В любом городе в любой момент может произойти все, что угодно. Впрочем, наибольшую обеспокоенность вызывает состояние дел на указанных отделах.

Кроме того, начальник Луганского пограничного отряда заявил, что пограничники в достаточной мере обеспечены боеприпасами. «Об этом мы тоже позаботились еще до начала активной фазы событий, хотя есть насущная необходимость в обеспечении личного состава отряда бронежилетами, техническими средствами охраны границы, а именно – приборами ночного видения и ночной стрельбы, а также переносными тепловизорными комплексами», - сказал Сергей Дейнеко.