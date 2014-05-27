МВД подтвердило прорыв российских боевиков в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

“Было пересечение границы. Несколько автомобилей было уничтожено, несколько автомобилей въехали на территорию Луганской области”, - сказал Яровой.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная пограничная служба Украины информировала, что этой ночью часть боевиков на грузовиках прорвалась в Украину из России.

Так, по данным ведомства, 27 мая в 3.40 колонна пересекла государственную границу, где ее огнем встретил пограничный наряд. Завязался бой. Нарушители, оставив группу прикрытия, частично прорвались в Украину в направлении Антрацита.

"В результате боевых действий пограничниками повреждены и захвачены один микроавтобус и два легковых автомобиля, один боевик тяжело ранен. Задержанные автомобили оказались заполненные автоматами Калашникова, РПГ и взрывчаткой", - говорилось в сообщении Госпогранслужбы.

Читайте такжеПограничники подтвердили информацию о 40 КамАЗах с боевиками на границеПозже руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил об одном убитом террористе во время боевого столкновения с пограничниками наряда отдела пограничной службы "Бирюково" Луганского отряда.

В то же время в пресс-службе и.о. президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, ссылаясь на руководителей силовых структур и АТО, сообщили, что пограничники пресекли попытку прорыва границы Украины группой российских боевиков на автомобилях.

«Пограничники пресекли эту попытку, уничтожив три автомобиля с оружием и обезвредив 5 боевиков, одного взяв в плен. Остальные террористы убежали на российскую территорию», - цитирует пресс-служба Турчинова руководителей силовых структур и АТО.