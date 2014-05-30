Ночью на Луганщине пограничники отбили гранатометную атаку террористов - Тымчук

Ночью террористы из гранатометов обстреляли отдел Госпогранслужбы Украины "Станично-Луганское" в Луганской области.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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«По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", прошедшей ночью подвергся обстрелу отдел Госпогранслужбы Украины "Станично-Луганское". Обстрел террористами производился из гранатометов. Пограничники открыли огонь в ответ», - написал он.

Со стороны пограничников потерь нет.

Со слов Тымчука, в то же время, после боевого столкновения было зафиксировано прибытие 4 машин "скорой помощи" к позициям боевиков, с которых велся обстрел.