Ночью на Луганщине пограничники отбили гранатометную атаку террористов - Тымчук

10:03, 30 мая 2014
Политика
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Ночью террористы из гранатометов обстреляли пограничный отдел в Луганской области.

Атаку террористов отбили / REUTERS

Ночью террористы из гранатометов обстреляли отдел Госпогранслужбы Украины "Станично-Луганское" в Луганской области.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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«По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", прошедшей ночью подвергся обстрелу отдел Госпогранслужбы Украины "Станично-Луганское". Обстрел террористами производился из гранатометов. Пограничники открыли огонь в ответ», - написал он.

Со стороны пограничников потерь нет.

Со слов Тымчука, в то же время, после боевого столкновения было зафиксировано прибытие 4 машин "скорой помощи" к позициям боевиков, с которых велся обстрел.

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