Новый фейк российских СМИ: Парубий не делал заявлений о выходе Украины из СНГ

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СНБО.

«Вчера российские интернет-сайты под видом самой оперативной новости распространили заявление секретаря СНБО Андрея Парубия о возможном выходе Украины из СНГ. Обращаем ваше внимание, что такое заявление Андрей Парубий сделал еще 19 марта, о чем в тот же день сообщило информационное агентство Укринформ, на публикацию которого сделали сейчас ссылки российские интернет-сайты», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, секретарь СНБО ни вчера, ни сегодня публичных заявлений по выходу Украины из СНГ не делал.

Читайте такжеБеларусь возглавила СНГ вместо УкраиныТем временем, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица после сегодняшнего заседания правительства сообщил СМИ, что документы относительно возможного выхода Украины из СНГ подготовлены и переданы в аппарат Верховной Рады.

Вечером 26 мая новость о заявлении Парубия двухмесячной давности опубликовали как главную большинство ведущих российских ресурсов.