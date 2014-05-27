Дещица: документы о выходе Украины из СНГ находятся в Верховной Раде

"Проекты этих постановлений находятся в Верховной Раде", - отметил он.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский заявил, что СНГ оказалась неэффективной организацией, которая не смогла выработать позицию во время агрессии России против Украины. Он отметил, что процесс выхода из СНГ будет длительным, и Украина подходит к нему прагматично.

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Как сообщал УНИАН, 19 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявил о том, что Украина намерена начать процедуру выхода из СНГ. "Было принято решение не только прекратить председательство в СНГ, а начать процесс выхода из СНГ", - заявил Андрей Парубий.

Решение о выходе Украины из состава СНГ должна принять Верховная Рада. Украина не ратифицировала устав СНГ, поэтому формально считается только наблюдателем в этой организации, а не членом.