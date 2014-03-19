Украина выходит из СНГ

19:42, 19 марта 2014
Политика
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 Украина начнет процедуру выхода из Содружества независимых государств.

cis.minsk.by

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

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По его словам, соответствующее решение принято на заседании СНБО.

“СНБО приняла решение начать процедуру выхода из СНГ”, - сказал он.

Также Парубий сообщил, что принято решение проработать обращение относительно проведения совместных учений с военнослужащими стран-гарантов территориальной целостности Украины.

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