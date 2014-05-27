В Донецке ликвидировано не менее 200 террористов - пресс-офицер АТО

В Донецке сегодня, 27 мая, продолжается активная фаза АТО. Об этом в интервью «УРА-Информ.Донбасс» заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский.

По его словам, пока боевики из террористической организации "ДНР" не объявляли о своей капитуляции.Читайте такжеВ Донецке украинские военные уничтожили два КамАЗа с боевиками - очевидцы

«АТО в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся. По потерям с их стороны точных данных пока нет, но убитых не менее 200 человек. Следственная группа продолжает работу, и точные данные будут известны сегодня к вечеру», - заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский.