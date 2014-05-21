В Черновицкой области перевернулся грузовик с военными Нацгвардии, есть пострадавшие
17:41, 21 мая 2014Политика
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В Герцаевском районе Черновицкой области вечером 20 мая перевернулся грузовик, в котором из учений возвращались бойцы роты Национальной гвардии, которая дислоцируется в Черновцах.
Бойцы Нацгвардии. Иллюстрация
Как сообщили корреспонденту УНИАН в военной прокуратуре Черновицкой области, которая расследует обстоятельства ДТП, в результате аварии военные, которые находились в автомобиле, получили повреждения разной степени тяжести, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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Среди причин аварии рассматриваются версии: нарушение правил дорожного движения или же техническая неисправность автомобиля. Версию о теракте в военной прокуратуре отбрасывают.
Более детальная информация будет известна после завершения расследования.
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