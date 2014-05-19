В ГПУ не прогнозируют решение, которое может вынести суд относительно функционирования КПУ - Баганец

Об этом сказал заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец в эфире телеканала Интер в воскресенье.

«Мне трудно оценить принятие того решения (которое может вынести суд - УНИАН) с учетом ситуации в государстве ... но суд должен принять решение - путь здесь один: суд должен определиться», - сказал Баганец.

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Как сообщал УНИАН, и.о. президента Украины Александр Турчинов 18 мая сообщил о том, что направил в Министерство юстиции письмо с просьбой рассмотреть материалы по антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины.

«Я убежден, что украинский суд поставит точку в этом деле», - добавил он.