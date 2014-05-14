В Харькове суд постановил задержать организатора пророссийских митингов Долгова

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«По ходатайству следователей и процессуальных руководителей Киевский районный суд города Харькова 13 мая вынес решение о задержании гражданина Долгова с целью привода в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что Долгов не явился 12 и 13 мая на судебное заседание, где ему должны были избрать меру пресечения по выделенному в отдельное производство делу по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

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Несмотря на запрет покидать пределы Харькова, вчера, 13 мая, Долгов написал у себя на странице, что провел в Крыму, в Симферополе, пресс-конференцию на тему: «Никакой федерализации Украины - только Новороссия!». Информацию с этой пресс-конференции также размещали местные СМИ.

Как сообщал УНИАН, Долгова задержали 19 апреля по подозрению в причастности к поджогам банкоматов «ПриватБанка» в Харькове. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и определил залог в размере 609 тыс. грн.

7 мая Апелляционный суд Харьковской области оставил без изменения меру пресечения Долгову, однако уменьшил размер залога с 609 тыс. грн до 365 тыс. грн.

8 мая за Долгова был внесен залог, и он был отпущен из СИЗО.