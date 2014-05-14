Тигипко призвал немедленно начать диалог об объединении всех регионов Украины

Она должна стать первым шагом для разрешения конфликта в Украине, считает народный депутат, кандидат в Президенты Украины Сергей Тигипко. По его словам, решить силовым путем гражданский конфликт невозможно. И единственный путь для поиска компромисса – переговоры.

Читайте такжеУ Тигипко есть шанс побороться за второе место в избирательной гонке - Фесенко «У нас есть о чем говорить. Главные вопросы – как сохранить единство страны и как перейти к решению насущных проблем. Начинать диалог нужно уже сейчас. С этой целью в Запорожье пройдет конференция «Мир и гражданское согласие в Украине», - отмечает политик.

По его словам, на конференцию приглашены представители гражданского общества, интеллигенции, профессиональных сообществ, бизнеса из областей Юга и Востока Украины.

«Это подлинные элиты, которые заинтересованы в развитии, выступают против эскалации конфликта. Они чувствуют настроения в своих регионах, к ним прислушиваются. На их позицию ориентируются остальные жители», - говорит он.

«Мы должны показать обществу, что можно не враждовать, а говорить и договариваться. Главное – это гражданский мир и согласие. Мир превыше всего» - резюмировал он.