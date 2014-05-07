Пашинский: Антитеррористическая операция на востоке будет продолжаться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время брифинга.

"Мы не входим сейчас в Славянск, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, но антитеррористическая операция будет продолжаться и все террористы в Славянске и Краматорске будут уничтожены или захвачены. Украинское государство не потерпит на своей территории терроризма и других проявлений вооруженной агрессии", - заверил он.

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Однако, вместе с тем он добавил, что во время АТО не берутся заложники и не арестовываются митингующие.

"Мы лишь боремся с терроризмом и с вооруженными людьми", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, идентичную позицию словам Пашинского озвучили и в Министерстве обороны, заявив, что антитеррористическая операция в Славянске будет продолжаться.