Для Великобритании уважение суверенитета Украины важнее торговли с Россией – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг сообщил во время брифинга в Киеве.

«Великобритания и остальной ЕС готовы к тому, что, когда мы применим более широкие санкции (против России - УНИАН), они коснутся и нашего финансового сектора, именно поэтому необходимо, чтобы все страны ЕС действовали вместе», - отметил он.

Также Хейг заметил, что «между ЕС и Россией существуют большие связи, многие британские компании имеют огромные инвестиции в России».

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Вместе с тем он отметил, что уважение суверенитета любой страны важнее экономических отношений.

«Главное - понимать разные факторы: у нас есть национальные интересы, и есть правила в международной системе. И противодействие нарушению международного права, хартии ООН, неуважению к национальному суверенитету – это важнее, чем экономические отношения и экспорт (товаров) в определенную страну», - подчеркнул Хейг.