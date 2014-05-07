В Мариуполь вошли украинские танки

Колонну из 10 танков утром также видели в районе ильичевской аглофабрики — она двигалась в Мариуполь. Утром танки и БТР видели у блокпоста со стороны поселка Агробаза, сообщает 0629.com.ua.

Также 8 единиц военной техники были замечены в поселке Сартана Ильичевского района. В редакцию поступило множество сообщений от мариупольцев, которые видели танки в разных районах города. В частности, прямо сейчас у магазина «Сильпо» стоит около 10 единиц военной техники, рядом находятся военные.Читайте такжеМариупольский горсовет освобожден, возле здания разбирают баррикады

Два танка стоят и возле автозаправки "Параллель" на пересечении пр. Ленина и ул. Краснофлотской.