На окраине Славянска идет бой - Тымчук

09:04, 07 мая 2014
Политика
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На окраине Славянска идет бой - группа террористов пыталась вырваться из города.

славянск / theinsider.ua

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», на окраине Славянска идет бой.Группа террористов под утро попыталась вырваться из города (о планах прорыва мы сообщали вчера). Эта попытка была сорвана силами АТО. В настоящее время в районе одного из блок-постов продолжается противостояние", - написал в соцсети Facebook руководитель центра военно-полиических исследований Дмитрий Тымчук. 

Он подчеркнул, что со стороны украинских силовиков на данный момент потерь нет. О потерях среди террористов пока неизвестно.

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