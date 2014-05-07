На окраине Славянска идет бой - Тымчук

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», на окраине Славянска идет бой.Группа террористов под утро попыталась вырваться из города (о планах прорыва мы сообщали вчера). Эта попытка была сорвана силами АТО. В настоящее время в районе одного из блок-постов продолжается противостояние", - написал в соцсети Facebook руководитель центра военно-полиических исследований Дмитрий Тымчук.

Он подчеркнул, что со стороны украинских силовиков на данный момент потерь нет. О потерях среди террористов пока неизвестно.