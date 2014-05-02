Гриценко заявил, что власть отстранила его сына от участия в киевских выборах

Кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко считает призыв сына Алексея в ряды Вооруженных сил Украины сведением счетов и способом устранения Алексея Гриценко от участия в выборах в Киевсовет. Об этом Гриценко сказал на пресс-конференции в Полтаве.

«Эта власть в отдельных своих проявлениях зашла намного дальше, чем додумался даже Янукович. Она идет путем КГБ», - сказал он.

Гриценко напомнил, что позавчера Автомайдан пикетировал Банковую, требуя от властей решительных действий. «Вчера же сына и других активистов призвали. Он сейчас уже на Львовщине - служит. Разве Львовщина в опасности?», - отметил политик.

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«Это политика подавления любых попыток критиковать власть. Всем ясно, что это сведение счетов и попытка закрыть рот тем, кто мешает власти», - подчеркнул он.

«Здесь еще и другой аспект. 25 мая выборы в Киевсовет и мой сын Алексей Гриценко возглавляет список партии «Гражданская позиция». Понятно, что ни о какой предвыборной кампании в таких условиях речи быть не может. Его фактически вывели из участия в выборах, ибо очевидно не хотят видеть таких молодых и принципиальных в Киевсовете, которые не дадут продолжать разные махинации с землей, не дадут воровать», - подчеркнул Анатолий Гриценко.