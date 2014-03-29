Гриценко идет в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, Гриценко подал полный пакет документов вместе со справкой о внесении денежного залога в размере 2,5 млн. грн.

Таким образом, на сегодняшний день полный пакет документов на регистрацию подали уже 11 человек.

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Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день зарегистрировано 5 кандидатов на пост президента Украины: Ренат Кузьмин, Юрий Бойко, Михаил Добкин, Сергей Тигипко и Вадим Рабинович.