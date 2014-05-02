Вертолет под Славянском сбили высококвалифицированные иностранные специалисты - СБУ

Об этом сообщили УНИАН в Антитеррористическом центре при Службе безопасности Украины.

Согласно сообщению, сегодня в районе комбикормового завода Славянска была осуществлена вынужденная посадка вертолета Вооруженных сил Украины Ми-24, который шел в паре. Второй вертолет был сбит. Один пилот погиб, один захвачен в плен. Установлено, что вертолет был сбит несколькими пусками ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс). «Указанное свидетельствует, что на территории проведения АТО действуют подготовленные, высококвалифицированные иностранные военные специалисты, а не местные мирные граждане, которые, по свидетельству российского руководства, имеют оружие, купленное в охотничьих магазинах», говорится в сообщении.

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Кроме того, отметили в АТЦ, поражение вертолета на аэродроме в Краматорске имеет идентичные признаки, поскольку его уничтожение, по оценкам специалистов, было осуществлено с расстояния более 1,5 км ракетой из ПЗРК.