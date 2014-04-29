На Майдане прозошла массовая драка

Как сообщили УНИАН очевидцы, инцидент, в котором принимали участие с обеих сторон около 200 человек, произошел после 21.00, есть пострадавшие. Сейчас на место происшествия подъезжают автомобили скорой помощи.

В свою очередь в столичной милиция отметили, что около получаса назад по линии ГСЧС поступило сообщение, что возле Главпочтамта горит палатка, но когда пожарное подразделение прибыло по месту вызова, огонь уже был ликвидирован. Зато пожарные стали свидетелями драки, возникшей между отдельным группам людей.

Громадське ТВ сообщает, что драка произошла между активистами так называемой Социал-националистической ассамблеи и представителями самообороны Майдана. Активисты СНА сначала собрались под зданием Киевсовета с факелами, а затем отправились на баррикады, что напротив Главпочтамта, где и началась драка.