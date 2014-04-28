В Славянске аккредитируют журналистов: нужна подпись разведчика ГРУ и рекомендация российских СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей боевиков.

Согласно установленному порядку, журналист должен прийти в здание СБУ (Службы безопасности Украины), которое продолжают контролировать террористы, и отдать свой паспорт сотруднику их пресс-службы.

Кроме того, необходимо заручиться рекомендацией одного из уже аккредитованных журналистов, причем предпочтение отдается сотрудникам российских СМИ.

Ополченцы снимают копии предоставленных журналистом паспорта и пресс-карты, а затем изучают в интернете его публикации - как о ситуации в Донецке, так и сделанные раньше. Только после этого журналисту выдают бумагу с разрешением на работу, подписанную сотрудником ГРУ РФ Игорем Стрелковым, подозреваемым в убийстве депутата горловского горсовета Владимира Рыбака. Известно уже несколько случаев, когда журналистам в получении такой бумаги было отказано. Все они - из стран Европы или США.

Читайте такжеЖурналисты предлагают называть вооруженных сепаратистов не иначе как террористамиВ то же время без аккредитации теперь не пускают ни в здание горсовета Славянска, ни в СБУ, где проходят все брифинги террористов. Кроме того, наличие аккредитации проверяют на блокпостах как на въездах в город, так и внутри него. В случае отсутствия аккредитации в город могут попросту не пустить.

«Мы вынуждены пойти на такие меры, так как многие журналисты дают намеренно лживую и непроверенную информацию», - пояснил один из командиров террористов Вячеслав Пономарев.

«Мы не против разных точек зрения, но когда журналист намеренно искажает ситуацию, приезжает в город ангажированным - мы считаем себя вправе отказать ему в работе в городе», - сказал он.

Напомним, ранее Пономарев заявил, что будет захватывать людей в плен и пытать, чтобы сорвать президентские выборы в Украине.