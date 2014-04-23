Сепаратисты Славянска обещают пытать заложников, чтобы сорвать выборы
22:03, 23 апреля 2014Политика
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Самопровозглашенный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев обещает помешать выборам Президента в Украине любой ценой.
Пономарев обещает похищать и убивать людей / Reuters
Об этом он заявил в интервью российскому изданию Gazeta.ru.
"Мы примем все необходимые меры, чтобы выборы на юго-востоке не состоялись", - заявил он, имея ввиду не только захваченный террористами Славянск, но и всю Украину.
Читайте такжеСепаратисты в Славянске признались, что это они обстреляли самолет Минобороны из АКМ"Возьмем кого-нибудь в плен и подвесим за я**а. Реально, понимаешь?", - ответил Пономарев на уточняющий вопрос журналистки.
Также он пообещал уничтожать несогласных, назвав это "суровой правдой жизни".
Однако кроме этого, Пономарев заявил, что он "очень добрый человек" и любит "своих детей и свою маму".
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