Сепаратисты Славянска обещают пытать заложников, чтобы сорвать выборы

Об этом он заявил в интервью российскому изданию Gazeta.ru.

"Мы примем все необходимые меры, чтобы выборы на юго-востоке не состоялись", - заявил он, имея ввиду не только захваченный террористами Славянск, но и всю Украину.

Читайте такжеСепаратисты в Славянске признались, что это они обстреляли самолет Минобороны из АКМ"Возьмем кого-нибудь в плен и подвесим за я**а. Реально, понимаешь?", - ответил Пономарев на уточняющий вопрос журналистки.

Также он пообещал уничтожать несогласных, назвав это "суровой правдой жизни".

Однако кроме этого, Пономарев заявил, что он "очень добрый человек" и любит "своих детей и свою маму".