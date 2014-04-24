СБУ опубликовала разговоры террористов про убийство депутата Горловского горсовета
14:14, 24 апреля 2014Политика
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СБУ опубликовало разговоры террористов про убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.
СБУ опубликовало разговоры террористов про убийство депутата Горловского горсовета
В убийстве депутата Горловского горсовета непосредственно участвовали сепаратисты Игорь Безлер и "народный" мэр Славянска Вячеслав Пономарев.
Безлер приказывает "Алефу" "отпресовать" Рыбака. После чего сепаратисты уже разговаривают о том, как избавится от тела убитого.
Сотрудники Службы безопасности Украины установили причастность к убийству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака группы сепаратистов, которая действует в Донецкой области, и офицеров российского спецназа Игоря Стрелкова и Игоря Безлера.
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