СБУ опубликовала разговоры террористов про убийство депутата Горловского горсовета

В убийстве депутата Горловского горсовета непосредственно участвовали сепаратисты Игорь Безлер и "народный" мэр Славянска Вячеслав Пономарев.

Безлер приказывает "Алефу" "отпресовать" Рыбака. После чего сепаратисты уже разговаривают о том, как избавится от тела убитого.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили причастность к убийству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака группы сепаратистов, которая действует в Донецкой области, и офицеров российского спецназа Игоря Стрелкова и Игоря Безлера.