СБУ опубликовала разговоры террористов про убийство депутата Горловского горсовета

14:14, 24 апреля 2014
Политика
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СБУ опубликовало разговоры террористов про убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.

сбу

В убийстве депутата Горловского горсовета непосредственно участвовали сепаратисты Игорь Безлер и "народный" мэр Славянска Вячеслав Пономарев. 

Безлер приказывает "Алефу" "отпресовать" Рыбака. После чего сепаратисты уже разговаривают о том, как избавится от тела  убитого. 

Сотрудники Службы безопасности Украины установили причастность к убийству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака группы сепаратистов, которая действует в Донецкой области, и офицеров российского спецназа Игоря Стрелкова и Игоря Безлера.

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