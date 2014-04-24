Позиция России является вызовом всему цивилизованному миру - Турчинов

Позиция России является вызовом не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Украина будет противостоять этим действиям, будет защищать наших людей, сотни тысяч украинцев готовы защищать свое государство.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Украины Александр Турчинов в четверг во время встречи с председателем Комитета по вопросам вооруженных сил Сената Соединенных Штатов Америки Карлом Левиным, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и возможную помощь нашему государству со стороны США для ее стабилизации.

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Турчинов заявил, что действия Российской Федерации полностью перечеркнули договоренности, которые были достигнуты в Женеве. В частности, он сообщил о фактах убийства патриотов Украины на востоке нашего государства, отметив, что это стало основанием для возобновления антитеррористической операции с целью защиты мирных граждан, которые стали заложниками террористов.

Ситуация, отметил руководитель парламента, осложнена тем, что антитеррористические мероприятия проводятся в густонаселенных регионах Украины. В этом контексте он отметил, что «главной задачей является не нанести вреда мирному населению».

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Председатель Верховной Рады отметил, что позиция России является вызовом не только Украине, но и всему цивилизованному миру, и подчеркнул: «Мы будем противостоять этим действиям, будем защищать наших людей». «Сотни тысяч украинцев готовы защищать свое государство», - также заявил он.

Руководитель парламента поблагодарил правительство США за всестороннюю поддержку Украины на этапе восстановления ее экономики и стабилизации политической ситуации в условиях агрессии со стороны Российской Федерации.

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Он также выразил надежду на соответствующую поддержку со стороны США и ЕС, отметив, что «Украина стоит на перепутье цивилизованного мира и держит удар, направленный на основы цивилизованного содружества».

В свою очередь, Левин выразил поддержку властям Украины, отметив, что «за словами вице-президента США, конгрессменов и сенаторов стоит реальная поддержка всего американского народа».

«Народ США поддерживает действия украинской власти, направленные на единство и территориальную целостность государства. Мы найдем решение, чтобы противодействовать агрессивным планам Российской Федерации», - сказал Левин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, после начала активной фазы антитеррористической операции в захваченном пророссийскими боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности, в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в пограничных с Украиной районах.