На пяти шахтах Ахметова началась забастовка - горняки требуют повышения зарплат

Об этом сообщили сотрудники компании "Краснодонуголь".

"В "Краснодонугле" начали бастовать. 80% шахтеров не выходят на работу и сейчас штурмуют "Краснодонуголь", - сообщил ночью podrobnosti.ua Вячеслав, один из сотрудников шахты.

Читайте такжеГорняки назвали Путина наглецом и циником за "пьяниц-шахтеров"

Как рассказывают участники забастовки, шахтеры Краснодона решили бастовать 22 апреля на площади Молодой гвардии в городе Краснодон Луганской области примерно в четыре часа и не работали всю ночь.

Возле здания предприятия "Краснодонуголь" собралось около 2 тысяч человек, которые выдвинули требование: повысить зарплату до средней по Донбассу.

"Вчера в Краснодоне был митинг по поводу референдума и был другой митинг. А у нас 22 число - день аванса. Мы получили по тысяче гривен. Хотя цены за последнюю неделю выросли: бензин подорожал, хлеб подорожал. Вот один паренек и говорит: "Давайте требовать повышения зарплаты". Мы его и поддержали", - рассказывает Михаил, один из шахтеров "Краснодонугля".

По его словам, максимальная зарплата шахтера на этом бюджетообразующем для Краснодона предприятии составляет 6 тысяч гривен, тогда как в среднем на Донбассе работающим в забое платят по 8-10 тысяч.

"Мы в шахту опускаемся раньше, поднимаемся позже, но 6 тысяч гривен у нас - потолок. Потому автобусы третьей, четвертой смены не поехали в забой. И первая смена тоже не поехала", - уточняет Михаил.

"Ситуация требует огласки, иначе нас завтра всех уволят", - переживает один из участников забастовки.

Всю ночь шахтеры простояли перед закрытым офисом компании. К ним выходил генеральный директор "Краснодонугля" Александр Ангеловский, но требований не удовлетворил, потому забастовка будет продолжаться.

При этом политических требований бастующие не выдвигают.

По состоянию на 8 утра возле центрального офиса предприятия оставались бастовать около 500 шахтеров "Краснодонугля". Сейчас туда продолжают сходиться другие сотрудники компании.

В пресс-службе "Краснодонугля" подтвердили, что вход в здание предприятия на данный момент перекрыт, но отказались комментировать саму забастовку.