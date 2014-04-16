МИД России: требование ЕС отменить разрешение о вводе войск в Украину - вмешательство во внутренние дела

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с решениями Совета ЕС по ситуации на Украине.

«Абсолютно неприемлемы намеки на некую вовлеченность России в вооруженное противостояние на востоке Украины, равно как и попытки неприкрытого вмешательства во внутренние дела России, включая требования к Совету Федерации Российской Федерации «незамедлительно пересмотреть» те или иные свои решения», - говорится в комментарии.

В МИД РФ заявляют о безосновательности и контрпродуктивности любых санкций в отношении России.

«Вместо того чтобы пугать нас очередным набором санкций, Евросоюзу следовало бы сосредоточиться на совместном поиске решения внутриукраинского кризиса», - говорится в документе.

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Говоря о согласованной позиции ЕС по Украине, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Евросоюз вновь продемонстрировал полное непонимание процессов, происходящих в Украине. «Хуже того - абсолютное нежелание понять и признать причины и мотивы, которые движут населением Украины в юго-восточных регионах этой страны», - добавили в МИД РФ.

Также в министерстве не согласны с формулировкой ЕС о том, что власти Украины действуют взвешено на востоке Украины, где сепаратисты захватили ряд государственных учреждений.

«Евросоюзу следует осознать, что если он действительно стремится играть серьезную и позитивную роль в урегулировании внутриукраинского кризиса, то ему пора отойти от своих заангажированных подходов, основанных на безусловной поддержке одной из сторон конфликта на Украине», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

8 апреля председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что согласие Совета Федерации на использование Вооруженных сил России на всей территории Украины действует «теоретически», соответствующее решение президент России может принять в любой момент.

14 апреля Совет ЕС на уровне министров иностранных дел призывал Москву немедленно отменить мандат Совета Федерации на право президента Путина применять российские вооруженные силы на всей территории Украины.

Относительно ситуации на востоке Украины, то Совет ЕС призывает все стороны быть выдержанными и отмечает украинскую власть за сдержанность при проведении антисепаратиских операций в восточных регионах страны.

Также Совет ЕС еще раз осудил незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и подчеркнул, что не признает ее, а также заявил о подготовке экономических санкций против Крыма.