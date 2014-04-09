До 5.00 утра сепаратисты получали запросы на организацию «коридора» для войск РФ - эксперт

Об этом в своем Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, на протяжении ночи с 8 на 9 апреля в восточных регионах Украины сохранялась напряженная ситуация.

«По нашим данным, российские войска в 200-км приграничной зоне совершили перегруппировку. Однако непосредственных попыток пересечь государственную границу частями и подразделениями армии РФ зафиксировано не было», - написал Тымчук.Читайте такжеАнтитеррористическая операция продолжается, все решится в ближайшие 48 часов - Аваков

По его словам, «до 05.00 утра сепаратисты получали запросы на организацию «коридора» на госгранице. Сценарий сводился к тому, что группы сепаратистов должны были нейтрализовать наши пограничные наряды на одной из проселочных дорог в Луганской области и отслеживать перемещение украинских войск близ границы. Обеспечив, таким образом, беспрепятственный проход подразделений российских войск на украинскую территорию. С тем, чтобы затем российские военные пришли на помощь сепаратистам, захватившим админздания в городах восточной Украины (вариант «зеленых человечков»)».

Тымчук отмечает, что вторжения в виде «полноценного» наступления российских войск не планировалось.Читайте такжеИз захваченного здания СБУ в Луганске освободили 51 заложника

Украинские пограничники приняли меры по усилению охраны госграницы. В приграничные районы заранее были передислоцированы и части Вооруженных сил Украины.

«На данный момент запланированный российской стороной сценарий не реализован. Однако это не означает, что противник не попытается реализовать его снова. Мы отслеживаем ситуацию», - написал Тымчук.