Кабмин сегодня рассмотрит усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 9 апреля, рассмотрит проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан).

Об этом сообщается в повестке заседания. Также правительство намерено внести изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть ряд распоряжений.

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