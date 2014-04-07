В связи с событиями на Востоке будут кадровые изменения в силовых структурах - Сенченко

Об этом заявил сегодня в эфире «5 канала» временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко, сообщает пресс-служба и.о. Президента Украины.

«В Харькове, в Луганске и в Донецке будут сделаны кадровые выводы в отношении руководителей силовых ведомств, и будет усилен личный командный состав этих ведомств», - сказал Сенченко.

По его словам в силовые структуры этих регионов будут назначены профессиональные милиционеры, прокуроры и работники СБУ.

«Это не так просто сделать, потому что эти структуры были разбалованы коррупцией, поэтому выбрать тех людей, которые сегодня достойны представлять власть, и которых граждане просто не вынесут завтра за ворота, как коррупционеров очень сложно», - подчеркнул Сенченко.

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По его мнению захвата здания СБУ в Луганске 6 апреля обусловлено реакцией людей на действия СБУ 5 апреля, когда сотрудниками Управления СБУ в Луганской области была задержана многочисленная глубоко законспирированная диверсионная группа, в которой было изъято 300 автоматов.

«Представьте себе какой сценарий намечался в Луганске. Служба сработала и сумела это предотвратить - это очень важно, но я хочу сказать, что фаза размышлений закончилась. Любой митинг на Востоке, если его как-то препарировать, то там есть люди, простые граждане, которые устали от прошлой власти. Мы говорим о том, что революция дала гражданам нашей страны и право, и возможность своими руками построить нормальную страну. У донетчан, луганчан и харьковчан есть право люстрировать власть, чиновников, но этим там никто не занимается. Сегодня вернули общественный протест, причем за деньги, усилиями прежде всего российских спецслужб, против власти, которой месяц», - отметил Сенченко.