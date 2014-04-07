Активисты ударили по голове экс-министра юстиции Лавриновича и попытались его захватить
11:31, 07 апреля 2014Политика
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Лавриновича несколько раз ударили по голове в то время, как он покидал здание.
Самооборона пикетирует Верховный Суд / Виталий Уманец / facebook.com
Представители самообороны Майдана, которые пикетируют здание Верховного Суда Украины напали на экс-министра юстиции Александра Лавриновича, сообщает корреспондент "ОстроВа".
Когда Лавринович покидал здание ВСУ, несколько радикально настроенных молодых людей в форме самообороны Майдана ударили экс-министра по голове и попытались его захватить.
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Глава люстрационного комитета Егор Соболев вывел Лавриновича из толпы и проводил его до автомобиля.
Представители Самообороны сели на машину и попытались проникнуть вовнутрь. Это им не удалось и автомобиль уехал.
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