Активисты ударили по голове экс-министра юстиции Лавриновича и попытались его захватить

Представители самообороны Майдана, которые пикетируют здание Верховного Суда Украины напали на экс-министра юстиции Александра Лавриновича, сообщает корреспондент "ОстроВа".

Когда Лавринович покидал здание ВСУ, несколько радикально настроенных молодых людей в форме самообороны Майдана ударили экс-министра по голове и попытались его захватить.

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Глава люстрационного комитета Егор Соболев вывел Лавриновича из толпы и проводил его до автомобиля.

Представители Самообороны сели на машину и попытались проникнуть вовнутрь. Это им не удалось и автомобиль уехал.