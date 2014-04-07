В Киеве самооборона Майдана сорвала съезд судей, скандируя "Люстрация"

Как передает корреспондент УНИАН, сначала самообороновцы заблокировали центральный вход в здание, а когда увидели, что участники съезда заходят с другого - заблокировали и тот вход.

Кроме того, активисты сорвали металлическую калитку, и вошли на территорию Кловского дворца, где размещается ВСУ.

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Судьи покинули здание, учитывая развитие событий.

Несколько представителей самообороны прошли в помещение, чтобы убедиться, что в нем ничего не происходит. Те же, кто остался во дворе, скандируют: “Люстрация”.

Нескольких судей, которые находились в помещении, активисты выпускают под возгласы “ганьба”, образовав для них коридор.