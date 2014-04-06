В Северодонецке во время флэшмоба избили сторонников единства Украины - СМИ

Шестеро участников флэшмоба «С Украиной в сердце», который намеревались провести сегодня, 6 апреля в Северодонецке, обратились в городскую больницу за медицинской помощью. Об этом сообщает 0642.ua.

Все они пострадали в результате столкновения с пророссийскими экстремистами.

Не менее тысячи человек с флагами России собрались сегодня во дворе городского дворца культуры. Единственной их целью было разогнать участников флешмоба «С Украиной в сердце», который собирались провести несколько десятков проукраински настроенных северодончан. Участники флэшмоба хотели исполнить гимн Украины. Но сделать это им не позволили экстремисты, занявшие двор дворца культуры. При появлении людей с любой украинской символикой они немедленно начинали их избивать.

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Призывы к сегодняшним беспорядкам звучали в социальных сетях в течение нескольких дней, по городу были расклеены и розданы две с половиной тысячи листовок, призывавших к этому. Однако милиция, по мнению издания, не приняла должных мер по обеспечению порядка. Не обратили на это должного внимания и инициаторы проведения флэшмоба.

Луганское отделение общественной организации «Комитет избирателей Украины» в связи с событиями в Северодонецке отмечает, что начальник северодонецкого ГО УМВД Анатолий Жданов «либо должен немедленно уволиться из органов внутренних дел за бездеятельность, приведшую к сегодняшним событиям, либо предпринять все меры для незамедлительного привлечения к ответственности лиц, виновных в организации бесчинств. В первую очередь тех из них, кто в течение нескольких дней призывал своих единомышленников прийти и разогнать сегодняшний флешмоб. ЛОО КИУ передаст в ГО УМВД и прокурату фамилии известных нам особ, которые в этом непосредственно участвовали. Кроме того, к административной ответственности должны быть привлечены лица, которые сегодня выступали перед дворцом культуры на несанкционированном митинге, включая попа Олега Трофимова и прочих.

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ЛОО КИУ призывает политические силы, противостоящие российским экстремистам в Северодонецке, воздерживаться в ближайшем будущем от проведения массовых акций. "Не надо помогать России в росте активности их пятой колонны и в дестабилизации обстановки. Экстремистов нужно на законных основаниях сажать в тюрьмы, а не драться с ними на площадях".