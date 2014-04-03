Яценюк приостановил членство в "Батькивщине"

00:56, 03 апреля 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк приостановил членство в партии "Батьківщина"

Арсений Яценюк

Об этом эфире Шустер лайф заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов

"Сегодня Яценюк для того, чтобы не было обвинений в политической ангажированности приостановил членство в партии", - сообщил он.

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