Нацбанк вновь укрепил гривню: официальный курс валют на понедельник

Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,84 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,49 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,77/43,80 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,44/50,47 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках 27 марта подешевел на 2 копейки и составил 44,15 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек и составлял 51,18 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,40 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 27 марта снизился на 3 копейки и составил 44,12 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составлял 51,05 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,52 гривни, а евро – по курсу 50,05 гривни за единицу иностранной валюты.

