4 телевизора с самой точной цветопередачей, которые можно купить в 2026 году

При выборе телевизора пользователи чаще всего обращают внимание на качество изображения, ведь именно оно определяет общее впечатление от просмотра. На картинку влияет множество факторов – яркость, поддержка HDR и цветовой охват, но именно точность цветопередачи играет ключевую роль: если цвета отображаются неправильно, изображение выглядит неестественно и теряет реализм.
Хотя профессиональная калибровка может исправить ситуацию, это дополнительные расходы, поэтому разумнее сразу выбрать модель с высокой точностью цветов "из коробки". Эксперты выбрали четыре лучших телевизора по этому параметру.
LG B5
Одним из самых доступных вариантов стал LG B5. Этот OLED-телевизор предлагает отличную цветопередачу без необходимости дополнительной настройки. Устройство демонстрирует глубокий черный цвет и насыщенные оттенки, а также поддерживает широкий цветовой диапазон с почти полным покрытием DCI-P3 и около 75% BT.2020.
При этом у модели есть и недостатки: она уступает более дорогим OLED по яркости, из-за чего в ярко освещенной комнате изображение может выглядеть менее выразительным, а светлые участки в HDR-контенте – не такими эффектными.
TCL QM6K
Еще один доступный вариант – TCL QM6K, который стал популярным в 2025 году благодаря удачному сочетанию цены и качества. Телевизор показывает очень хорошую точность цветов прямо с завода, обеспечивая естественную картинку.
Помимо этого, модель отлично подходит для игр: поддерживает 4K при 144 Гц и даже до 288 Гц в 1080p, а также работает с VRR. Однако, будучи бюджетной моделью, у нее есть некоторые компромиссы – ограниченная яркость, слабые углы обзора и посредственный звук.
Panasonic Z95B
В более премиальном сегменте выделяется Panasonic Z95B. Этот OLED-телевизор ориентирован на киноманов и предлагает практически эталонную цветопередачу. Незначительные отклонения присутствуют, но они настолько малы, что большинство пользователей их не заметит.
Благодаря этому модель отлично подходит для домашнего кинотеатра и просмотра фильмов в максимально точном виде. Телевизор доступен в трех размерах: 55 дюймов, 65 дюймов и 77 дюймов, при этом цена начинается от $2000.
LG C5
Также среди лучших решений упоминается LG C5 – более продвинутая OLED-модель корейского бренда с улучшенной обработкой изображения и высокой точностью цветов. В ней есть все современные функции телевизора, включая панель с высокой частотой обновления, четыре HDMI 2.1 порта, поддержка Dolby Vision HDR и передовые игровые технологии.
Единственными заметными недостатками телевизора являются отсутствие поддержки DTS-аудио-прохода и HDR10+. Стоимость начинается менее чем от $900 за самый маленький размер.
Таким образом, в 2026 году на рынке есть как доступные телевизоры с отличной цветопередачей, так и премиальные модели для требовательных пользователей. При этом эксперты сходятся во мнении: лучше сразу выбрать устройство с точной цветопередачей, чем тратиться на последующую калибровку.
