4 телевизора с самой точной цветопередачей, которые можно купить в 2026 году

Эксперты сходятся во мнении: лучше сразу выбрать устройство с точной цветопередачей, чем тратиться на последующую калибровку.

При выборе телевизора пользователи чаще всего обращают внимание на качество изображения, ведь именно оно определяет общее впечатление от просмотра. На картинку влияет множество факторов – яркость, поддержка HDR и цветовой охват, но именно точность цветопередачи играет ключевую роль: если цвета отображаются неправильно, изображение выглядит неестественно и теряет реализм.

Хотя профессиональная калибровка может исправить ситуацию, это дополнительные расходы, поэтому разумнее сразу выбрать модель с высокой точностью цветов "из коробки". Эксперты выбрали четыре лучших телевизора по этому параметру.

LG B5

Одним из самых доступных вариантов стал LG B5. Этот OLED-телевизор предлагает отличную цветопередачу без необходимости дополнительной настройки. Устройство демонстрирует глубокий черный цвет и насыщенные оттенки, а также поддерживает широкий цветовой диапазон с почти полным покрытием DCI-P3 и около 75% BT.2020.

При этом у модели есть и недостатки: она уступает более дорогим OLED по яркости, из-за чего в ярко освещенной комнате изображение может выглядеть менее выразительным, а светлые участки в HDR-контенте – не такими эффектными.

TCL QM6K

Еще один доступный вариант – TCL QM6K, который стал популярным в 2025 году благодаря удачному сочетанию цены и качества. Телевизор показывает очень хорошую точность цветов прямо с завода, обеспечивая естественную картинку.

Помимо этого, модель отлично подходит для игр: поддерживает 4K при 144 Гц и даже до 288 Гц в 1080p, а также работает с VRR. Однако, будучи бюджетной моделью, у нее есть некоторые компромиссы – ограниченная яркость, слабые углы обзора и посредственный звук.

Panasonic Z95B

В более премиальном сегменте выделяется Panasonic Z95B. Этот OLED-телевизор ориентирован на киноманов и предлагает практически эталонную цветопередачу. Незначительные отклонения присутствуют, но они настолько малы, что большинство пользователей их не заметит.

Благодаря этому модель отлично подходит для домашнего кинотеатра и просмотра фильмов в максимально точном виде. Телевизор доступен в трех размерах: 55 дюймов, 65 дюймов и 77 дюймов, при этом цена начинается от $2000.

LG C5

Также среди лучших решений упоминается LG C5 – более продвинутая OLED-модель корейского бренда с улучшенной обработкой изображения и высокой точностью цветов. В ней есть все современные функции телевизора, включая панель с высокой частотой обновления, четыре HDMI 2.1 порта, поддержка Dolby Vision HDR и передовые игровые технологии.

Единственными заметными недостатками телевизора являются отсутствие поддержки DTS-аудио-прохода и HDR10+. Стоимость начинается менее чем от $900 за самый маленький размер.

Таким образом, в 2026 году на рынке есть как доступные телевизоры с отличной цветопередачей, так и премиальные модели для требовательных пользователей. При этом эксперты сходятся во мнении: лучше сразу выбрать устройство с точной цветопередачей, чем тратиться на последующую калибровку.

Ранее специалисты Consumer Reports определили лучший 65-дюймовый телевизор стоимостью до 1000 долларов. По итогам тестов лидером стал Samsung S84F OLED 4K UHD Smart TV, который получил самые высокие оценки среди моделей в этом ценовом сегменте.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

