Украинцы стали лидерами по открытию новых бизнесов в Польше в 2025 году

Число новых бизнесов выросло примерно на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Граждане Украины в 2025 году стали лидерами по открытию бизнесов в Польше. Они создали 3200 компаний, опередив ближайших "преследователей" - граждан Беларуси - на 1200 компаний. Как отмечает польское издание Puls Biznesu, этот показатель является повторением рекорда 2024 года, в котором украинцы также открыли 3200 компаний.

Затем идут китайцы (около 610) и немцы (около 514). Среди остальных стран встречаются Турция, Индия, Великобритания, а также экзотические государства, такие как Колумбия, Иран, Филиппины, Непал, Эфиопия и Мексика, чьи представители открыли лишь единичные компании.

По отраслям наибольшей популярностью пользовались:

Гастрономия и рестораны – 694 компании;

Автотранспорт и логистика – 484;

Строительство – 480;

IT и программирование – 380;

Бизнес-консалтинг – 308;

Агентства труда – 225;

Оптовая торговля – 224.

Эксперты объясняют этот тренд сразу несколькими факторами. Во-первых, Польша остаётся относительно простой юрисдикцией для открытия бизнеса. Во-вторых, для многих иностранцев – особенно из Украины и Беларуси – компания становится не только источником дохода, но и инструментом легализации. Ну и в-третьих, регистрация бизнеса даёт возможность получить вид на жительство и доступ к пространству ЕС, включая свободу передвижения по Шенгенской зоне.

Кроме того, важной остается практическая сторона вопроса: иностранные предприниматели часто создают компании, которые нанимают работников из своей страны и помогают польским фирмам закрывать дефицит рабочей силы. Таким образом, этот процесс частично компенсирует нехватку кадров в польской экономике.

Большая часть созданных иностранцами компаний концентрируется в одном регионе – Мазовецком воеводстве, в Варшаве. Там зарегистрировано более половины всех иностранных бизнесов (свыше 5 тысяч). Остальные регионы заметно отстают, что подчёркивает роль столицы как главного делового центра страны.

Напомним, с ноября прошлого года Польша существенно изменила правила проживания в так называемых центрах коллективного размещения украинцев (OZZ), проще говоря - приютах. Теперь тут будут селить только наиболее уязвимые категории граждан - пенсионеров, беременных или людей с инвалидностью.

Следует отметить, что иностранцы купили рекордное количество недвижимости в Польше. Согласно информации Rzeczpospolita, за 2024 год они приобрели 17 330 квартир и коммерческих помещений, а лидерами среди покупателей стали украинцы. После них в рейтинге - белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. Чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах Польши, среди которых - Варшава (3535 квартир), Краков (1523 квартиры) и Вроцлав (1491 квартира).

