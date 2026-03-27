Многие хозяйки используют "лимонку", чтобы избавиться от накипи в стиральной машинке.

Чистка стиральной машины лимонной кислотой - популярный вариант избавления от накипи, плесени и неприятного запаха. Прибегать к такому методу можно, если вы видите, что "помощница" начала плохо стирать одежду, а сами вещи воняют затхлым и вообще не выглядят чистыми. Узнайте, сколько нужно кислоты, чтобы привести устройство в порядок.

Почему нельзя бросать лимонную кислоту в стиральную машину - правда ли это

Некоторые люди думают, что почистить стиральную машину лимонной кислотой - значит навсегда "убить" технику, и поэтому стараются избегать такого метода. На самом деле, такое убеждение - миф, и миллионы хозяек доказали это. Лимонная кислота никакого вреда стиралке не наносит, она абсолютно безопасна для такой бытовой техники. Естественно, килограмм кристаллов засыпать ни в контейнер, ни в барабан не нужно, однако порционно пользоваться для периодической чистки можно без сомнений.

Как почистить машинку лимонной кислотой - сколько засыпать

Существуют три наиболее популярных народных средства для чистки стиралок - уксус, сода и лимонная кислота. Первое средство используется очень часто, но имеет резкий запах, который потом придется выводить, да и самого уксуса нужно довольно много на одну чистку - от полулитра до литра. Соду тоже сыплют в стиралку, чтобы ее почистить, но по отзывам некоторых хозяек, этот порошок не особенно эффективен. Лимонная кислота же показывает наилучший результат, да и стоит копейки.

Запоминайте, как почистить стиралку лимонной кислотой, чтобы устройство лучше отстирывало вещи. Учитывайте, сколько лимонной кислоты на 5 кг стиральной машины сыпать - как правило, для устройства с такой загрузкой хватит 100-150 граммов кристаллов. Их нужно просто высыпать в отсек для порошка и включить машинку в режиме 60 или 90 градусов. Более низкая температура нежелательна, ведь только в горячей воде гранулы растворятся, а кислота будет "работать" активнее.

Вы можете понаблюдать за процессом сквозь стеклянную дверцу - увидите, как в мутной воде будут плавать хлопья неизвестного происхождения. Скорее всего, это накипь, которая была не видна, но под воздействием кислоты "вышла" наружу. Процесс очистки стиралки будет напоминать период выздоровления человека с бронхитом - устройство как будто начнет "откашливать" накопившиеся за многие месяцы работы отложения. Идеальный результат будет достигнут, только если вы точно будете знать, как правильно засыпать лимонную кислоту в стиральную машинку, и не забудете очищать бытовую технику дважды в год. Такой периодически будет вполне достаточно.

