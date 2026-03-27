Сегодня Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Зеленский прилетел в Джидду, встретился с Мухаммедом бин Салманом, и обе стороны договорились о рамках для будущих контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций. Формулировка официальная, но суть проста: Эр-Рияд хочет украинские противодроновые технологии, а Киев хочет то, что есть у Саудовской Аравии – деньги, ресурсы и политический вес.

Чтобы понять, почему эта сделка стала возможной именно сейчас, стоит вернуться на месяц назад. Когда 28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану, Тегеран ответил массированными атаками дронами Shahed по всему Персидскому заливу. Это те самые дроны, которыми Россия каждую ночь атакует Украину уже четвертый год. И выяснилось, что самые богатые армии мира не очень понимают, как с этим жить. За первые дни боев коалиция выпустила более 800 ракет Patriot – больше, чем Украина получила за всю полномасштабную войну. Каждая такая ракета стоит около 4 миллионов долларов. Стрелять ею по дрону за 30-50 тысяч – это не стратегия, это арифметика, которая ведет в тупик.

Украина за эти годы построила нечто иное. Не какое-то одно "волшебное оружие", а целую экосистему: перехватчики типа Octopus за три тысячи долларов или P1-Sun за тысячу, акустическую сеть Sky Fortress из 14 000 датчиков, которые распознают дроны по звуку и стоят по 400-1000 долларов за штуку, мобильные огневые группы с планшетами, средства РЭБ… И все – связано в одну систему через ИИ-аналитику.

Вся эта сеть обошлась дешевле, чем несколько ракет Patriot. И она работает: происходит перехват большинства дронов.

Поэтому, когда одиннадцать стран, включая США, обратились к Киеву за помощью – это не было вежливостью. Это была необходимость. И более двухсот украинских специалистов уже работают в пяти странах Ближнего Востока. Еще вчера их никто не принимал во внимание, а теперь они превратились в самый востребованный ресурс безопасности региона.

Здесь есть важный момент. Зеленский мог бы просто предложить помощь и надеяться на благодарность. Но он предлагает другую модель – обмен. Украинские технологии и опыт в обмен на ракеты Patriot, финансовую поддержку и долгосрочные оборонные контракты. Параллельно на столе лежит предложение Вашингтону на 35–50 миллиардов долларов: совместное производство дронов, 200 компаний, формат 50/50. Не просьба – именно партнерское предложение.

Поэтому то, что происходит, – это изменение статуса. Украина переходит от роли страны, которая просит помощи, к роли страны, без которой другие не могут обеспечить собственную безопасность.

Подобную трансформацию в свое время осуществил Израиль, превратив опыт постоянной угрозы в глобальную оборонную индустрию. Разница в том, что украинская модель построена на доступности и масштабируемости, а не на эксклюзивности.

Как сказал Ярослав Гончар из Aerorozvidka в интервью NBC News: "Мы были в этой позиции – нас атаковали, и мы должны были умолять мир о помощи. Теперь это случилось с другими". В этом есть и прагматика, и мораль, и – если называть вещи своими именами – сильная переговорная позиция. Впервые за долгое время Украина имеет то, что хотят все, и это дает ей рычаги, которых раньше не было.