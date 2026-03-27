Qader против USS Abraham Lincoln: может ли Иран действительно потопить авианосец США

Тегеран заявил о нападении на авианосец USS Abraham Lincoln и пригрозил новыми ударами.

Иран заявил о применении своих крылатых ракет против американской авианосной группы во главе с USS Abraham Lincoln, однако в США это не подтвердили. Несмотря на это, инцидент вновь привлек внимание к возможностям иранского высокоточного оружия, пишет Wionews.

Иран заявляет об ударе и угрожает новыми атаками

По данным иранских военных, ракеты были выпущены в сторону американского корабля, заставив его изменить позицию.

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани заявил:

"Перемещения этой группы постоянно контролируются. Как только этот вражеский флот окажется в зоне досягаемости наших ракетных систем, он будет подвергнут мощным ударам".

Что известно о ракете Qader

Крылатая ракета Qader – одна из ключевых систем береговой обороны Ирана. Дальность до 300 км, низковысотный полет и радиолокационное наведение позволяют ей оставаться незаметной и представлять угрозу даже для крупных кораблей

Отдельная ракета вряд ли уничтожит авианосец, но массированный удар может перегрузить системы обороны и заставить корабли менять позиции.

Авианосец имеет многоуровневую защиту – от истребителей до систем ПРО, однако современные противокорабельные ракеты создают все более сложные вызовы.

Хотя факт атаки на американский авианосец не подтвержден, ситуация демонстрирует новую реальность морских конфликтов. Следовательно, даже высокозащищенные корабли вынуждены учитывать угрозу более дешевых, но точных ракет, особенно в таких зонах, как Ормузский пролив.

