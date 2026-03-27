'Я бы не разрешил это делать, если бы не...': Кондратюк высказался о возвращении 'Караоке на Майдане'

Продюсер признался, что сначала сомневался в целесообразности возвращения развлекательного формата во время войны.

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" возвращают "Караоке на площади" ради важной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые".

В интервью Маричке Падалко продюсер и автор проекта Игорь Кондратюк признался: сначала он сомневался в уместности возвращения развлекательного формата во время войны. Решающим аргументом стала именно благотворительная составляющая.

"Я бы не позволил это делать, если бы не обязательное условие – благотворительность этого проекта. Я не понимаю, зачем мы играем, если это не будет иметь никакой благотворительной составляющей", – говорит Игорь Кондратюк.

По его словам, сегодня "Караоке на майдане" – это гораздо больше, чем вокальный формат. Это пространство единения, эмоциональной поддержки и проявления внутренней стойкости.

"Нужно создать условия, чтобы людям было интересно поиграть, используя свой талант. Задача ведущего – дать возможность людям в "Караоке на майдане" спеть, получить удовольствие и доказать публике, что ты достоин аплодисментов. Меня очень тронуло видео, когда во время одной из первых бомбардировок Киева люди в метро пели песни. Думаю, в этом и есть смысл – не только выиграть приз, но и просто спеть вместе".

Продюсер также отметил, что за годы существования шоу существенно изменились музыкальные предпочтения украинцев – от популярных хитов конца 90-х до полного перехода на украинский и мировой репертуар после 2014 года.

"Мы сознательно исключили русский репертуар еще одиннадцать лет назад. Если раньше кто-то мог выйти и спеть что-то "кабацкое", то после оккупации Крыма это стало невозможным. Украинцы выбрали свой путь: теперь на площадках звучат только наши артисты или мировая классика. Сейчас у нас есть колоссальный выбор своей музыки. Люди приходят петь украинское, потому что это о нашей идентичности. Это уже не просто развлечение – это способ показать, кто мы есть", – поделился Игорь Васильевич.

В этом сезоне Игорь Кондратюк присоединяется к проекту в новой роли – креативного продюсера, сохраняя идейную основу и дух легендарного шоу, и в кадре мы его также увидим, он будет пристально следить и помогать новому ведущему.

Также в интервью речь идет о личном пути Игоря Кондратюка – от детства и образования до работы на телевидении и создания культовых проектов, изменениях в украинской культуре после 2014 года и его собственной позиции по поводу войны, российского контента и ответственности СМИ.

