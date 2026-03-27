Гривня обесценилась на 50%: экономист оценил перспективы дополнительной эмиссии денег

Украина пока что не получает финансовой помощи от Европейского Союза и МВФ.

По состоянию на конец марта кредитование Украины со стороны международных партнеров приостановлено. Кредит от Европейского Союза на 90 миллиардов евро заморожен из-за вето Венгрии, а Международный валютный фонд с 8,1 миллиарда долларов ждет ужесточения фискальной политики.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в беседе с УНИАН отметил, что одним из самых радикальных вариантов для привлечения средств может быть дополнительная эмиссия гривны Нацбанком – или, проще говоря, включение печатного станка, но этого варианта Украина должна избежать любой ценой.

"В 2022 году Украина через печатный станок напечатала 400 миллиардов гривень. Это привело к тому, что курс доллара с 24 гривень взлетел до 38 гривень. И у нас будет аналогичная ситуация, если министерство финансов будет выпускать облигации, а Нацбанк – их выкупать", – объясняет эксперт.

Главной датой для экономистов сейчас стало 12 апреля, когда в Венгрии состоятся парламентские выборы. Действующий премьер-министр страны Виктор Орбан, который принципиально препятствует финансовой помощи Киеву, может потерять власть впервые за 16 лет. Если же его переизберут, то ЕС все же должен найти пути для финансирования Украины, указывает Пендзин.

"Будем просто ждать 12 апреля. Если 12 апреля ничего не произойдет, Европейская комиссия будет решать вопрос о прямом финансировании. Мы слышали цифру в 30 миллиардов евро по прямым соглашениям. До 12 апреля никто ничего делать не будет просто для того, чтобы потом не обвинили Еврокомиссию во вмешательстве в венгерские выборы", – говорит экономист.

Также под вопросом выделение следующего транша от МВФ, который ждет принятия Украиной структурных ориентиров фонда.

Как сообщил глава Минфина Сергей Марченко 27 марта на часе вопросов к правительству, министерство разрабатывает соответствующий законопроект о налогообложении цифровых платформ, мелких посылок и субъектов малого предпринимательства. Но не факт, что его поддержат депутаты в сессионном зале.

"Сейчас мяч на стороне Украины. Именно Украина должна организовать принятие ориентиров. МВФ готов выделить следующий транш, как только будут выполнены обязательства, которые взяла на себя Украина", – констатирует Пендзин.

По подсчетам издания Bloomberg, у Украины есть денег на оборону от России лишь на два месяца. Уже в июне государственная казна может окончательно опустеть.

Двумя неделями ранее глава Нацбанка Андрей Пишный не исключил, что при пессимистическом сценарии Украине придется включить печатный станок или привлекать средства внутри страны через ОВГЗ.

