Три знака Зодиака вот-вот разорвут оковы и выйдут из 'черной полосы'

Для трёх знаков Зодиака непростые дни наконец-то подходят к концу 27 марта 2026 года. Когда Луна в Льве соединится с Солнцем в Овне в пятницу, внутри нас происходит перестройка, возвращается уверенность и ощущение контроля, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Луна в Льве не терпит пустых игр. Её энергия направлена на улучшение жизни, и мы начинаем осознавать, сколько времени зря тратили. Теперь пришёл момент действовать и положить этому конец.

Для этих знаков 27 марта – это возможность избавиться от того, что мешало. Мы понимаем, что не работает, и не даём старым проблемам ещё раз разрушить наш путь. Трудные времена уходят, потому что мы сами выбираем их завершение.

Дева

Девы, вы всегда были чересчур самокритичны. Но этот день – шанс простить себя. Часто трудности, с которыми вы сталкиваетесь, возникают из-за вашего собственного давления на себя. Теперь ситуация меняется.

Когда Луна в Льве соединится с Солнцем в Овне 27 марта, вы увидите свои ошибки и исправите их. Сразу почувствуете облегчение: больше не нужно носить с собой груз самоосуждения.

Приятно и то, что вы перестанете так строго оценивать других – это тоже снимает внутреннее напряжение. В пятницу трудные времена для вас завершаются: вы стали мудрее и научились уважать себя.

Скорпион

Скорпионы, трудности наконец отходят на второй план. Энергия негативных событий уже не имеет силы удерживать вас.

Человек способен вынести лишь ограниченное количество плохих новостей. Когда Луна в Льве соединяется с Солнцем в Овне 27 марта, вы понимаете, что место для негатива закончилось. Вы выбираете позитив и освобождаете себя от лишнего груза.

С этого момента всё начинается заново. Вы понимаете, что не обязаны принимать чужой негатив, и именно в пятницу делаете выбор в пользу света и спокойствия.

Стрелец

Стрельцы, 27 марта события складываются в цепочку, ведущую к позитиву. Ваш оптимизм, хоть и слегка ослабевший, вновь возвращается, когда Луна в Льве соединяется с Солнцем в Овне.

Честность с собой сейчас особенно важна. Говорите о главном и оставьте иллюзии. Если хотите избавиться от лишнего в жизни, начните сами – никто не сделает это за вас.

Только осознавая свои ошибки и честно смотря на ситуацию, вы сможете наблюдать, как трудные времена постепенно уходят. И это произойдёт, потому что вы сами решили их завершить.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака исполнят все свои мечты до конца года.

