Насколько еще вырастут цены на яйца перед Пасхой: прогноз эксперта

Украинцы не откажутся от яиц на праздник даже при значительном подорожании.

Перед Пасхой цены на куриные яйца в Украине вырастут из-за повышенного спроса. Возможно подорожание в пределах 10%, сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в беседе с УНИАН.

По его словам, продавцы могут себе позволить повысить цены, потому что украинцы никогда не откажутся от традиционного символа праздника.

"Цены на яйца будут расти. Спрос будет расти – куда деваться. Что бы ни происходило в мире – украинцы будут собирать пасхальную корзину. Несмотря на цены, все равно будут покупать яйца", – говорит экономист.

В то же время, по его мнению, подорожание яиц на Пасху будет временным. После праздников этот продукт должен подешеветь.

"Сейчас десяток яиц стоит 85 гривень. Считайте, на 10% точно они подорожают. Но, скорее всего, после Пасхи цена на яйца снова снизится", – подытожил Пендзин.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка считает, что перед Пасхой стоимость куриных яиц может вырасти на 5%, однако это будет связано не с ажиотажем на них, а с дополнительными расходами на логистику. При этом он прогнозирует, что уже ближе к маю яйца могут подешеветь на 10%.

В то же время исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отмечает, что в настоящее время цены на куриные яйца уже достигли пиковых значений, поэтому дальнейшее их подорожание маловероятно. Карпенко соглашается, что после Пасхи цены на яйца пойдут вниз.

Вас также могут заинтересовать новости: