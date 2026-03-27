Норвегия ужесточила правила пребывания для мужчин из Украины

Отмечается, что с осени 2025 года в Норвегию прибыло много людей из Украины, особенно молодых мужчин.

Правительство Норвегии ужесточает правила для перемещенных лиц из Украины, согласно которым мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать коллективную защиту. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства этой страны.

Отмечается, что в соответствии с принятой сегодня, 27 марта, правительством поправкой к нормативному акту, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут получать коллективную защиту в Норвегии.

"С осени 2025 года в Норвегию прибыло слишком много людей, особенно молодых мужчин. Норвегия уже приняла больше всего украинцев среди скандинавских стран, а норвежские муниципалитеты сообщают о давлении на предложение услуг и нехватке жилья. Поэтому мы ужесточаем правила. Это гарантирует, что Норвегия не примет непропорционально много людей по сравнению с нашими соседними странами, а также поможет украинцам, которые уже находятся здесь, найти работу и возможность обеспечивать себя. Мы также считаем важным, чтобы как можно больше людей оставались в Украине, чтобы внести свой вклад в оборонительную борьбу и поддерживать украинское общество", – сказала министр юстиции Норвегии Астри Аас-Хансен.

В сообщении говорится, что, согласно изменениям, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут под коллективной защитой, при которой временный вид на жительство предоставляется на основе групповой оценки.

В то же время в решении правительства предусмотрено, что ограничения не будут распространяться на мужчин, имеющих документы, подтверждающие освобождение от военной службы, а также на лиц, прибывших по программе медицинской эвакуации. Также изменения не коснутся мужчин, самостоятельно заботящихся о детях, прибывших вместе с ними или находящихся в Норвегии.

Украинцы, которые уже получили временную коллективную защиту в этой стране, не подпадают под эти изменения.

Как сообщал УНИАН, в августе 2025 года президент Владимир Зеленский рассказал, почему разрешили выезжать из Украины за границу парням 18-22 лет. По его словам, принятое решение не имеет никакого влияния на обороноспособность нашего государства.

Он отметил, что родители начали вывозить подростков, которые еще не закончили здесь школу. По его словам, были проведены консультации с военным командованием относительно этой возрастной группы.

Зеленский сказал, что речь идет о 18-22 годах, а это университетский, студенческий возраст, поэтому дети могут спокойно закончить школы в Украине, поступать в украинские вузы. И, что важно, заканчивать эти вузы в Украине.

