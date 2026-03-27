'Грубое нарушение традиций': впервые в истории США действующий президент увековечит себя на долларах

Подпись Трампа появится на банкнотах номиналом 100 долларов в июне этого года.

На американских долларах появится подпись президента США Дональда Трампа. Это первый случай в истории, когда действующий лидер подпишет национальную валюту, сообщает Reuters.

Ранее на банкнотах присутствовали только две подписи – министра финансов США и казначея страны. На новых купюрах впервые за 165 лет подпись казначея будет отсутствовать, ее заменят подписью Трампа

Новые банкноты выпустят к 250-й годовщине независимости США. Общий вид банкнот менять не планируют. Первую партию 100-долларовых купюр напечатают уже в июне.

Агентство Reuters отмечает, что в настоящее время Министерство финансов США продолжает выпускать банкноты с подписями бывшего министра финансов Джанет Йеллен, а также бывшего казначея Линн Малерби.

По словам Скотта Бессента, "нет лучшего способа отметить исторические достижения Трампа, чем с помощью долларовых банкнот с его именем". Среди достижений новой администрации он указал экономический рост и финансовую стабильность в США.

Казначей США Брендон Бич заявил, что печать подписи Трампа на американской валюте "не только уместна, но и вполне заслужена". С другой стороны, некоторые СМИ назвали инициативу "грубым нарушением американских традиций".

Напомним, попытка выпустить в обращение однодолларовую монету с изображением Трампа провалилась из-за действующих американских законов.

