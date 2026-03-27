Великобритания срочно выделяет дополнительные 100 млн фунтов на укрепление ПВО Украины

Лондон намерен и впредь оказывать помощь Украине.

Великобритания срочно выделяет дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов для поддержки противовоздушной обороны Украины. Эта помощь призвана усилить защиту Украины от непрекращающихся воздушных атак со стороны России. Как говорится в сообщении на сайте британского правительства, финансирование будет незамедлительно направлено на укрепление украинской ПВО, чтобы лучше защитить силы на передовой и критическую инфраструктуру от воздушных атак.

В частности, об этом пакете помощи объявили на сегодняшней встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки, которые собрались, чтобы обсудить, как можно добиться большего в поддержке Украины.

Как подчеркнул премьер-министр Кир Стармер, пока российский диктатор Владимир Путин продолжает осуществлять ужасные атаки по всей Украине, поддержка Великобритании не ослабнет.

"Этот критически важный пакет помощи для противовоздушной обороны поможет достичь именно этого, защитив миллионы людей в Украине от варварских ударов России по городам и домам, в то время как их вооруженные силы мужественно защищают свою страну и наши ценности на передовой", – подчеркнул Стармер.

Как отметил министр обороны Джон Хили, сегодняшний пакет помощи усилит необходимые средства противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, городов и критической инфраструктуры от непрекращающихся атак России.

"В связи с осью агрессии между Россией и Ираном становится все важнее, чтобы мы опирались на украинский опыт и инновации, которые поддерживает британская промышленность, а украинские бойцы видели в этом пользу, продолжая отражать незаконное вторжение Путина. Я отдаю дань уважения огромному мужеству и изобретательности украинского народа – как военных, так и гражданских – и решительно настроен сделать 2026-й годом окончания этой войны", – подчеркнул Гили.

Как сообщал УНИАН, Великобритания намерена ежегодно до 2031 года выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов на поддержку оборонных возможностей Украины.

12 февраля Великобритания объявила о выделении 500 млн фунтов (более 680 млн долларов) на обеспечение крайне срочных потребностей Украины в укреплении сил противовоздушной обороны.

