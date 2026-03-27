Корабль ПТК НП будет совершенно новым, но на этом хорошие новости для россиян заканчиваются.

Первый полет российского Перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) запланирован на 2028 год. Об этом со ссылкой на генерального директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Согласно нынешним планам, в 2028 году этот корабль должен начать полеты в космос", – заявил гендиректор космического ведомства РФ.

По словам Крикалева, корабль уже прошел статические и динамические испытания. Впереди – парашютные испытания, во время которых макет корабля будут сбрасывать с вертолета.

Видео дня

Крикалев подчеркнул, что корабль не создается в качестве замены "Союзам", которые сейчас летают. Он будет выполнять другие задачи – летать за пределы земной орбиты.

Известно, что в рамках испытаний планируются его полеты к российской орбитальной станции, первый модуль которой должен быть запущен в 2028 году.

Космический корабль ПТК НП

Ранее новый корабль был также известен под названиями "Федерация" и "Орел".

В отличие от многих космических аппаратов современной России, это действительно полностью новый космический корабль, который не является очередной модернизацией старых советских "Союзов".

В то же время на этом хорошие новости для россиян заканчиваются. Когда-то амбициозный проект давно превратился в долгострой. Планировалось, что корабль будет готов к 2015 году, а в 2018 году совершит полет с экипажем на борту.

Возможности ПТК НП давно никого не впечатляют. Согласно ранее обнародованным данным, экипаж нового корабля составит 4–6 человек, а масса груза, доставляемого на орбиту, – до 500 кг. Таким образом, речь идет о почти полном аналоге корабля Dragon 2, который американцы эксплуатируют уже много лет.

Мировая космонавтика – важные новости

Когда (если) ПТК НП будет готов, США получат принципиально новую полностью многоразовую космическую систему Starship от компании SpaceX. Она превзойдет все существующие и перспективные космические корабли – как по своим техническим возможностям, так и по экономическим показателям.

На сегодняшний день компания Илона Маска активно тестирует свою новую разработку. Последние испытания системы оказались успешными. В скором времени должен состояться следующий испытательный полет Starship.

