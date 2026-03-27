'В страховании мы сейчас создаем совершенно новую индустрию', – глава НБУ Андрей Пышный

Страховой сектор Украины в период войны растет и становится более прозрачным, а также демонстрирует высокую адаптивность к вызовам и готовность выступать партнером государства, сообщил на конференции Ukraine National Insurance Conference глава НБУ Андрей Пышный.

27 марта в Киеве состоялась Ukraine National Insurance Conference (UNIC), инициатором и организатором которой выступила Федерация страховых объединений Украины. В рамках конференции председатель Координационного совета Федерации страховых объединений Украины Виктор Берлин сообщил, что UNIC – это профессиональная конференция национальных страховщиков, основанная Федерацией страховых объединений Украины.

"Мы уверены, что UNIC – это не просто конференция страховщиков, а открытая профессиональная платформа для системного диалога между государством, регулятором, страховыми компаниями и экспертным сообществом. Ведь наша цель – это консолидация вокруг стратегических приоритетов развития, формирование современного, прозрачного и финансово устойчивого страхового рынка Украины, усиление роли страхования в процессах экономического восстановления", – отметил Виктор Берлин.

В рамках панельной дискуссии на конференции UNIC выступил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, который отметил, что за последние два года страховой рынок пережил очистку, в результате которой количество игроков страхового сектора сократилось с 215 до 57 компаний. "Страховой рынок – прибыльный, инвестиционно привлекательный, очень перспективный. Да, компаний сейчас 57, но активы этих компаний на 30% больше, чем раньше у 215 страховых компаний", – отметил Андрей Пишный. По его мнению, в Украине уровень проникновения страховых услуг впервые с начала полномасштабной войны начал существенно расти, а сам регулятор стремится выступать партнером страхового рынка.

"Мы создаем новую индустрию, да, было 215 компаний, но они обслуживали схемы уклонения от уплаты налогов, была непрозрачность, сложная структура собственности страховых компаний – крайнего ответственного найти невозможно, ответственности нет. А сейчас такого нет – рынок почти прозрачный. Мы в НБУ хотим быть партнерами и создать такую страховую отрасль, в которой нуждается экономика Украины", – отметил глава НБУ во время выступления на Ukraine National Insurance Conference.

Говоря о современной работе страхового рынка, Андрей Пышный отметил, что конкуренция на рынке должна создать основу для улучшения качества услуг, чтобы в Украину стремились попасть глобальные игроки. "Сейчас 0,8% ВВП Украины производит именно сектор страхования, показатель хороший, мы видим органичный качественный рост присутствия страховых услуг", – отметил Андрей Пышный.

Что касается евроинтеграционных процессов, глава НБУ в рамках выступления на конференции UNIC сообщил, что постоянно общается с европейскими партнерами по вопросам реформирования украинского страхового сектора и более быстрого приведения норм его работы в соответствие с нормами законодательства Евросоюза. "Страховой рынок реформируется, растет, внедряет лучшие практики, становится операционно устойчивым, мы уже можем предложить Евросоюзу наш опыт, какие именно регуляции, буферы устойчивости, требования дают наилучший эффект, мы не теоретики, мы практики, мы за 2,5 года прошли большой путь", – отметил на конференции UNIC Андрей Пышный. По его словам, Национальный банк Украины продолжит путь валютной либерализации, а также работает в настоящее время над инициативой упрощения отчетности для страховых компаний.

Напомним, 14 января 2025 года украинские профессиональные объединения страховщиков Лига страховых организаций Украины и Национальная ассоциация страховщиков Украины консолидировали усилия для устойчивого развития рынка страхования Украины и создали Федерацию страховых объединений Украины (ФСОУ), которая сегодня объединяет 93% национального страхового рынка.

