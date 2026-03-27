Генассамблея ООН признала рабство 'тяжелейшим преступлением против человечества'

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой трансатлантическая работорговля названа "самым тяжким преступлением против человечества". Документ был зарегистрирован по инициативе Ганы, и он получил поддержку большинства стран.

"За" проголосовали 123 государства, "против" выступили США, Израиль и Аргентина, ещё 52 страны воздержались, среди них – Великобритания и ряд государств ЕС. Как сообщает ВВС, Великобритания (как и некоторые другие страны) не согласна платить репарации и считает, что современные институты не могут нести ответственность за ошибки прошлого.

Документ призывает страны признать историческую ответственность за работорговлю, рассмотреть возможность принесения извинений и обсудить создание механизмов компенсации. При этом конкретные суммы или формы выплат не определены. Резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы, но отражают позицию международного сообщества.

Видео дня

Президент Ганы Джон Драмани Махама заявил, что решение направлено на сохранение исторической памяти и официальное признание страданий миллионов людей:

"Да будет засвидетельствовано: мы сделали то, к чему нас призывала история, то, что нужно было сделать в память о миллионах, переживших унижение рабства и продолжающих страдать от расовой дискриминации. Принятие этой резолюции послужит гарантией, что это не забудется. И поможет в борьбе с сохраняющимися последствиями рабства".

Министр иностранных дел страны Самуэль Окудзето Аблаква подчеркнул, что речь идёт не о прямых выплатах правительствам, а о поддержке образовательных и социальных программ, а также инвестиционных фондов. Кроме того, он отметил, что инициатива не ставит цель сравнивать разные исторические трагедии, а фиксирует конкретный факт и его последствия.

По оценкам историков, в период с XV по XIX век в Африке было захвачено и вывезено в Америку около 12–15 млн человек. Более 2 млн человек погибли во время транспортировки.

В последние годы тема репараций набирает обороты. Африканский союз сделал "репарационную справедливость" темой 2025 года, страны Содружества также призвали к диалогу по этому вопросу.

Сторонники резолюции считают, что последствия работорговли до сих пор проявляются в виде неравенства и экономических проблем у людей африканского происхождения по всему миру.

"Трансатлантическая торговля рабами разлучила миллионы людей с их континентом и сделала их нищими, и уже множество поколений продолжает из-за нее страдать от изоляции и расизма", – заявил Аблаква.

Последние резолюции Генассамблеи ООН

В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Украиной, об укреплении международного сотрудничества и минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС. Документ поддержали 97 стран, против проголосовали Россия, Беларусь и США. В документе официально признаются длительные серьезные последствия аварии, а также отмечается необходимость поддержки пострадавших районов.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию, предусматривающую создание Палестинского государства. "За" документ проголосовали 142 из 193 государств-членов ООН. "Против" декларации традиционно проголосовал Израиль вместе с девятью другими странами - Аргентиной, Венгрией, Микронезией, Науру, Палау, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем, Тонгой и Соединенными Штатами. 12 государств воздержались.

